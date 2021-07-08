Джон Керри собирается с визитом в Москву
Вашингтон, 8 июля, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Визит в Москву нанесёт через несколько дней спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри, передаёт 8 июля РБК.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Парижское соглашение по климату
Информация поступила от двух лиц, знакомых с ходом организации поездки. Экс-госсекретарь Соединённых Штатов встретится в столице России со спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом.
Кроме того, с Керри переговоры в Москве проведёт его российский коллега — спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Эта встреча запланирована на 13 июля. Чиновники обсудят ситуацию с Парижским соглашением по климату, а также вопросы атомной и водородной энергетики.