Бишкек, , 19:15 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовные дела по «Кумтору» против экс-президентов Киргизии Аскара Акаева, Алмазбека Атамбаева и Курманбека Бакиева. Об этом заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции сегодня, 8 июля.

По его словам, Акаева и Бакиева вновь объявили в международный розыск.

«На бывшего президента Сооронбая Жээнбекова пока ничего нет. Но если появится, то и против него тоже возбудим уголовное дело», — добавил глава киргизских спецслужб.

Вместе с тем Ташиев сообщил о прекращении уголовных дел по «Кумтору», ранее возбужденных против бывших премьер-министров Апаса Джумагулова и Турсунбека Чынгышева, а также экс-руководителя госконцерна «Кыргызалтын» Дастана Сарыгулова.

«Дела закрыли в связи с истечением срока давности», — пояснил председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии.

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