Москва, , 18:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 июля проехал за рулём автомобиля Aurus по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

Экскурсию по новой дороге для главы государства провела главный специалист центра организации реконструкции и управления строительством госкомпании «Российские автомобильные дороги» Станислава Кузнецова. Они обсудили стыки между пролётами на сооружениях, а также контроль за качеством строительных работ.

Напомним, в Москве и Московской области 8 июля открылся заключительный участок ЦКАД. ВО время торжественной церемонии запуска движения обсуждалось также строительство трассы М-12.