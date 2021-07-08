* «Талибана" — запрещённая в России организация

Москва, , 18:41 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никому не позволит использовать Афганистан для нападений на Россию или иные соседние страны, заявил 8 июля официальный представитель политического управления талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

Напомним, делегация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 июля прибыла в Москву.

«Конечно, мы не будем нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном. Мы заверяем российскую сторону, что наша политика не заключается в нападении», — цитирует ТАСС слова Шахина.

Кроме того, он заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никому не позволит использовать территорию Афганистана для действий, направленных против России и соседних стран.

«Мы прибыли для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной, а также заверить в том, что не позволим никому использовать афганскую землю для того, чтобы напасть на Россию или соседние страны», — заявил Мохаммад Сохаил Шахин.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода из Афганистана войск США и их сателлитов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро берут под свой контроль всё новые районы страны. Большая часть границы с Таджикистаном уже контролируется талибами.

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