Москва, 8 июля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Запрет для российских авиакомпаний полётов на курорты Египта отменён. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 8 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

(сс) compidoc Хургада

Согласно указу от 8 июля 2021 г., утратившими силу признаются указ президента РФ от 8 ноября 2015 г. №553 и указ президента РФ от 2 января 2018 г. №7.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 г. после теракта, в результате которого погибли все пассажиры и экипаж самолёта компании «Когалымавиа», следовавшего из Египта в Санкт-Петербург, авиасообщение России и Египта было приостановлено.

В конце апреля 2021 года Москва и Каир договорились о восстановлении авиасообщения в ближайшее время.