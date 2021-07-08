Сочи, Краснодарский край, , 17:48 — REGNUM В настоящее время цифровые технологии позволяют быстро «седлать» информационную волну лидерам общественного мнения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил председатель Союза молодежных избирательных комиссий Заурбек Хугаев на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Со стороны кандидатов всё очень сильно поменялось. У нас вырастает новое поколение, которое пользуется мобильными телефонами, и которое ориентируется в первую очередь на информационное поле со стороны своих гаджетов», — заявил Хугаев.

«Политические партии и кандидаты, конечно, сегодня получили беспрецедентные возможности реагирования на какие-то «хайповые» темы, что называется. Если раньше для того, чтобы отреагировать, нужно было увидеть новость, через какое-то время подготовить свой релиз и выйти в СМИ, сегодня ты увидел первую же публикацию и через 30 секунд снимаешь «сторис» и седлаешь информационную волну», — продолжил он.

По его словам, сегодня кандидаты получили большие возможности, но вместе с этим возникают и новые проблемы.

«Мне хочется отметить риск того, что, как мне кажется, в ближайшие годы в большую политику могут прийти люди с нулевыми политическими компетенциями», — отметил Хугаев.

«Это те люди, которые сегодня обладают колоссальными аудиториями во много миллионов людей, являются лидерами общественного мнения, при этом не обладая никакими политическими компетенциями. Они могут всего за несколько публикаций серьёзно мотивировать и мобилизовать электорат, привести его на избирательные участки и таким образом войти в большую политику. Что это за собой повлечёт — для нас это всех большой вопрос», — указал он.