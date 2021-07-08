Симферополь, 8 июля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Ректор Крымского федерального университета объяснил журналистам свои слова о якобы нелегальном использовании в стенах вуза разработанной местными учёными вакцины от коронавируса шуткой.

Вакцина

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«Это же шутка. Что ж вы так все воспринимаете. Как прокуратура ведёте себя. Разве можно нелегальный оборот сделать? Это же бред. Она прошла токсические испытания. Дальше сотрудничаем с другими институтами на предмет клинических испытаний. Вакцина на животных ещё тестируется», — рассказал Андрей Фалалеев «Крым 24».

Ранее в Сети появилось видео, снятое на выпускном КФУ: ректор Андрей Фалалеев в своей речи сказал, что крымская вакцина «нелегально, тихонько» использовалась в стенах вуза.

Добавим, что КФУ сообщил о разработке собственной вакцины от ковида в октябре 2019 года, клинические испытания на людях вакцины, по плану, должны начаться до конца 2021 года.