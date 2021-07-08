Варшава, , 17:25 — REGNUM На территорию Польши перебазирована 161-ю эскадрилья ВВС Турции в составе четырех многоцелевых истребителей F-16, сообщает 8 июля пресс-служба НАТО.

Турецкие истребители прибыли на авиабазу в Мальборке.

Отмечено, что эта переброска произведена в рамках создания сил воздушной полиции в странах Североатлантического альянса, имеющих выход к Балтийскому морю.

161-я эскадрилья ВВС Турции пробудет в Польше до середины сентября.

Таким образом, авиабаза Мальборк станет третьей по счёту в странах, примыкающих к Балтике. Ещё две авиабазы расположены в Эстонии и Литве.

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