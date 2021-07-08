Воронеж, 8 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 397 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 июля. Сутками ранее, 7 июля, сообщалось о 388 новых случаях.

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Выздоровевшими после коронавируса за минувшие сутки признаны 358 воронежцев. Жертвами инфекции стали ещё 22 пациента.

Всего на 8 июля в Воронежской области зарегистрировано 93 405 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 88 466 человек. Скончались 3 959 ковид-пациентов.