Симферополь, 8 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев рассказал об использовании в вузе разработанной КФУ вакцины от коронавируса. Признание прозвучало во время речи ректора на выпускном в вузе, видео опубликовал телеграм-канал «Смотри», оно разошлось по телеграм-каналам и СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Мы создавали вакцину, мы действительно один из немногих университетов в мире, который создал свою вакцину. И мы даже, часть, её попробовали, нелегально, тихонько», — сказал Фалалеев.

О создании собственной вакцины от коронавируса в КФУ сообщили в октябре 2020 года. В марте 2021 года Крымский федеральный университет сообщил о планах начать клинические испытания вакцины на добровольцах до конца текущего года.