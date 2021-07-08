Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. По решению правительства Санкт-Петербурга в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничивается число людей на борту речных судов, столь популярных у жителей и гостей Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди на речном кораблике в Петербурге

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Как сообщили в Смольном, с 13 июля максимальная наполняемость судов, ведущих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, не может превышать 50 процентов от количества пассажирских мест.

При этом на таких судах не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия.

Комитету по транспорту Санкт-Петербурга поручено актуализировать примерную форму стандарта безопасности для перевозчиков с учетом внесенных изменений.

Напомним, в Петербурге запретили все мероприятия с числом участников более 75 человек, кроме согласованных с органами власти культурных и спортивных мероприятий, при этом уменьшено число зрителей таких событий.