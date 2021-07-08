Екатеринбург, 8 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксирован рост числа смертей в сутки от COVID-19. Это следует из сообщений оперштаба региона.

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На утро 7 июля говорилось о 18 скончавшихся за отчётные сутки. А утром 8 июля за новые сутки подтвердили гибель ещё 19 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 8 июля в регионе выявили ещё 348 случаев COVID-19. Из них 147 в Екатеринбурге.