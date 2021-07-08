Ростов-на-Дону, 8 июля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев наградил супружеские пары знаком «Во благо семьи и общества». Церемония состоялась в преддверии Дня семьи, любви и верности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Donland.ru Ростовский губернатор вручил знак «За любовь и верность»

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К награждению были представлены 15 пар, одна из которых — Иван и Валентина Цапко из Ростова-на-Дону. Рука об руку они прожили 61 год.

«Таких супругов объединяет понимание истинных ценностей и, конечно, уважение и любовь. Эти пары — яркий пример сохранения тепла домашнего очага, достойного воспитания детей, самоотверженного труда», — сказал на церемонии донской губернатор.

В Ростовской области знаком «Во благо семьи и общества» отмечаются пары, прожившие в браке 25, 50, 60 и более лет, сохранившие духовные и семейные традиции, достойно воспитавшие детей, внёсшие вклад в развитие Дона.