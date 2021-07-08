Москва, 8 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. До 1 августа 2021 года в летних кафе Москвы посетителей разрешено обслуживать без QR-кодов, сообщает 8 июля официальный сайт мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа ресторана после снятия режима ограничений в Москве

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемиологическая обстановка в столице страны «постепенно стабилизируется», хотя число заболевших до сих пор «очень высокое».

Чиновник отметил, что число заболевших и госпитализированных, тем не менее, «немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности». В Москве каждый день порядка сотни тысяч человек вакцинируется от коронавируса.

Так что, отмечает мэр Москвы, можно «пока воздержаться от введения новых ограничений», возобновив при этом работу ряда расположенных на открытом воздухе объектов — «при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности».

Собянин «Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа с.г. (включительно)».

Напомним, в Москве с 28 июня 2021 г. в кафе и бары и на массовые мероприятия посетителей впускают только с QR-кодом, получаемым после вакцинации или с отрицательным результатом ПЦР-теста.