Иваново, 8 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Запрет на движение пассажирских автобусов, маршрутных транспортных средств и троллейбусов, если в салоне находятся пассажиры без средств индивидуальной защиты вводится на территории Ивановской области. Об этом 8 июля журналистам рассказал директор областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажир в маске

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«По каждому маршруту общественного транспорта предприятие, отвечающее за данный маршрут, должно будет назначить ответственного. А в случае каких-либо эксцессов последует вызов правоохранительных органов для контроля за ситуацией», — сообщил Фокин.

Также он напомнил, что с 15 июля все непривитые и не имеющие антител сотрудники транспортных предприятий должны проходить тестирование на коронавирус раз в четыре дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Артур Фокин сообщил о начале активной циркуляции в регионе штамма «Дельта» — его выявили у троих маленьких детей, у которых заболевание протекало в тяжёлой форме.