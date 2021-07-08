Новоуральск, Свердловская область, 8 июля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Новоуральске Свердловской области женщину прогнали из автобуса после её призывов надеть защитные маски. Видеозапись распространяется в социальных сетях.

Gradkostroma.ru Автобус

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На видео видно, как гражданка, будучи в маске, рассказывает остальным пассажирам об опасности коронавируса и призывает их надеть средства защиты. Водитель это в итоге сделал, но находившаяся в салоне толпа буквально затравила сознательную уралочку. Ей вместе с ребёнком пришлось покинуть автобус.

Как сообщало ИА REGNUM этот инцидент произошёл в автобусе № 76. Водитель надел маску после требований гражданки, но заявил, что требовать того же от пассажиров он не имеет права.