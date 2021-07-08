Майкоп, , 15:55 — REGNUM Украина провоцирует ухудшение экологической обстановки в Крыму путём создания соответствующих условий. Об этом полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил 8 июля в Майкопе на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе.

Он отметил, что Крым и Севастополь «вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове».

По словам Устинова, текущая ситуация с водоснабжением полуострова достаточно сложная. В таких условиях нужен максимально возможный экологический контроль за экстренными мерами, направленными на обеспечение людей и хозяйства водой.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание по нацбезопасности прошло в Майкопе под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

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