Нижний Новгород, 8 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе, что соответствует рекордному показателю смертей за сутки с начала пандемии.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4428 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в области выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 477 новых носителях SARS-CoV-2. Такой уровень ежедневного прироста вплотную приблизился к пиковым показателям в период так называемой второй волны эпидемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 128 320 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 5730 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса выросло почти на 125 человек.

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