Гданьск, Польша, , 15:38 — REGNUM В порт Гданьска (Польша) 8 июля совершена первая переброска тяжелой военной техники боевой группы бронетанковой бригады армии США. Это происходит в рамках ротации американских войск в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio.

После разгрузки военная техника США отправится в американские гарнизоны, находящиеся в разных регионах Польши. Груз состоит из техники для боевой группы 1-й бронетанковой бригады Devil Brigade и 1-й пехотной дивизии Big Red One вооруженных сил США.

Плановые ротации бронетанковых бригад армии США и боевой авиации в Европе происходят с 2017 года. Присутствие этих подразделений нацелено на поддержку боеспособности американских войск оперативно реагировать на угрозы в Центральной и Восточной Европе.

Польско-американское соглашение о расширенном военном сотрудничестве, заключенное в августе 2020 года, предусматривает привлечение Польши к развитию инфраструктуры этих подразделений.