Нижний Новгород, 8 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 8 июля выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 477 новых носителях SARS-CoV-2. Такой уровень ежедневного прироста вплотную приблизился к пиковым показателям в период так называемой второй волны эпидемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 128 320 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Очередь на вакцинацию в ТЦ «Небо»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

За последние сутки выписаны 343 человека, всего выздоровели с начала пандемии 118 162 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 27 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4428 человек. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время являются 5730 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло на 125 нижегородцев.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

Напомним, по состоянию на 7 июля в регионе проведено 2 994 970 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8080 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 333,71.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,18. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился, на 7 июля остаются свободными 20% коек инфекционного профиля.