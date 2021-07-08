Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге от COVID-19 первично вакцинированы более 1 млн горожан, из них полностью закончили цикл вакцинации свыше 741,4 тыс. человек. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в торговом центре Петербурга

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На сегодняшний день в Северной столице от коронавируса первично привились в общей сложности 1 020 031 человек, из них 741 456 человек полностью закончили цикл вакцинации.

Рекордное для региона количество первичных вакцинаций было зарегистрировано в среду, 7 июля, в этот день в городе привились 21 715 человек, ревакцинировались 47 человек из числа прививавшихся полгода назад.

«Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких», — прокомментировал достижение рубежа в 1 млн привитых губернатор городаАлександр Беглов.

Всего Петербург получил 1 млн 129 тыс. 042 комплекта доз. Запас вакцины на сегодняшний день составляет 109 011 комплектов.

В настоящий момент в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций — 108 городских, шесть федеральных и 32 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 32 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным.