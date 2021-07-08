Москва, 8 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Москве находится достаточное число вакцин от COVID-19. Об этом сообщает столичное отделение Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении пресс-службы отделения.

Отмечается, что поставки вакцин от Минздрава РФ осуществляются практически каждый день, а ситуация с запасом вакцины находится на контроле.

В столичном Роспотребнадзоре подчеркнули, что во всех округах Москвы можно привиться в удобное для граждан время: «Даже при отсутствии подходящего слота в поликлинике можно получить прививку без записи в павильонах в парках, торговых центрах и других популярных общественных пространствах».