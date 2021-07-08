Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Объекты торговли и общественного питания Санкт-Петербурга стали реже нарушать антиковидные меры, при этом число проверок в отношении них в последние недели увеличилось, сообщили 8 июля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина в маске в торговом комплексе Петербурга

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Так, за первую неделю июля было проверено на предмет выполнения антиковидных требований 543 объекта торговли, общепита и сферы услуг в 11 районах города; составлено 43 протокола осмотра о нарушениях в торговле и общепите, два торговых комплекса были временно закрыты.

За первую неделю июля сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга обследовали 11 торговых центров: «Парад», «Атмосфера», «Порт Находка», «Атлантик Сити», «Питер Радуга», «Нарвский», «Сытный», «Шайба», «Южный», «Эврика», «5 Озер». Также проверили торговый комплекс «Лента» на Московском шоссе, магазины и кафе на проспектах Ветеранов, Ленина (г. Кронштадт), Кронверкском, Среднем проспекте В.О., на улицах Ярослава Гашека, Комсомола, Академика Лебедева, Воскова, Маршала Говорова, Звездной, Ленсовета, в Финском переулке и на Сытнинской площади.

«Рейды показали, что большинство предприятий соблюдает требования санитарной безопасности. По итогам проверок составлено 43 протокола осмотра о нарушениях в торговле и общепите, организации и индивидуальные предприниматели будут оштрафованы. Сотрудники Роспотребнадзора выявили 13 нарушений, ограничили деятельность и опечатали торговые комплексы «Нарвский» и «Эврика», — уточнили в ККИ.