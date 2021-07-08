Стокгольм, , 15:29 — REGNUM Лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен 7 июля был избран на пост премьер-министра Швеции. Однако в ходе голосования выяснилось, что вместо ожидаемых 175 голосов, он получил 176. Как оказалось, депутат от фракции «Либералы» Нина Лундстрём пошла против партийной линии и воздержалась при голосовании. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Отметим, что в соответствии с правилами парламентской процедуры при голосовании по назначению премьер-министра Швеции в риксдаге воздержание от голосования является пассивной формой поддержки кандидата.

Ранее партруководство «Либералов» приняло решение голосовать «против», но Лундстрём его ослушалась.

«Воздержание при голосовании означает пассивную поддержку и даже в том случае, если вы находитесь в оппозиции. Я исполнила свое предвыборное обещание, данное на выборах 2018 года», — заявила Лундстрём в интервью газете Dagens Nyheter.

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