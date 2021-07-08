Новосибирск, 8 июля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе последней перед каникулами сессии Законодательного собрания. В рамках работы сессии первый заместитель председателя Государственной думы РФ, депутат от региона Александр Жуков выступил с докладом о перспективном сотрудничестве с правительством Новосибирской области по привлечению федеральных инвестиционных средств в крупные социально значимые проекты, реализуемые на территории региона. В частности, он заявил, что Новосибирской области выделены дополнительные средства из федерального бюджета на строительство ещё двух школ.

Правительство Новосибирской области Последняя перед каникулами сессия Законодательного собрания Новосибирской области

Сегодня строятся многофункциональная ледовая арена и бассейн СКА в Новосибирске. Определены участки для строительства ещё двух объектов федерального значения: инфекционного госпиталя и детского реабилитационного центра. Кроме того, осуществляется реконструкция аэропорта «Толмачёво», строительство центра коллективного пользования СКИФ, ведётся масштабное дорожно-транспортное строительство. Андрей Травников подчеркнул: всё это было бы невозможно без привлечения дополнительных средств из федерального бюджета.

Александр Жуков напомнил, что только в 2020 году на борьбу с пандемией COVID‑19 Новосибирской области дополнительно было выделено 26,8 млрд рублей. Также выделены дотации регионам для того, чтобы они могли выполнить свои социальные обязательства — Новосибирская область получила в 2020 году на эти цели почти 7,5 млрд рублей.

«Вместе с губернатором, правительством, Законодательным собранием Новосибирской области мы не прекращаем работу над важнейшими проектами для региона, — подчеркнул Александр Жуков. — Мы видим, как реализация одних крупных проектов влечёт за собой новые, не менее значимые планы. В 2023 году в Новосибирске в строящемся Ледовом дворце пройдёт Молодёжный чемпионат мира по хоккею — это было одно из наших предвыборных обещаний. Но для успешного проведения соревнований такого уровня нужно обновить аэропорт «Толмачёво», важно обеспечить транспортную доступность для гостей и жителей Новосибирска. Эта работа идёт — подписан договор на строительство нового терминального комплекса международного аэропорта «Толмачёво». Строительство нового терминала планируется завершить в III квартале 2022 года именно к чемпионату. Вместе с РЖД планируется расширить проект городской железной дороги. Также в планах — реконструкция трассы Р-254 «Иртыш», будем стараться ускорить начало реконструкции. Задача развития транспортной сети становится ещё более актуальной в связи с развитием проекта «Академгородок 2.0» и строительством СКИФ. Это колоссальный проект, важный для всей страны. Очевидно, что учёные и специалисты нашей страны и всего мира будут приезжать для работы в Академгородок. Конечно, для этого необходимо создать всю необходимую инфраструктуру. Здесь у нас в планах, в том числе, масштабная реконструкция Бердского шоссе. Новосибирский государственный университет развивается. Тут будут строить дополнительные аудитории, лаборатории, библиотеку, конференц-зал, кампус мирового уровня. Продолжается реализация программы содействия занятости выпускников, расширяются меры государственной поддержки научной деятельности. Также стоит задача по строительству нового здания для уникального учебного заведения — СУНЦ. И это тоже даёт толчок развитию региона. Для повышения качества жизни людей необходимо развитие системы здравоохранения. Уже сдан и принимает пациентов перинатальный центр — это также было одним из предвыборных обещаний. Приступили к реконструкции и развитию комплекса Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина — я вижу свою задачу в том, чтобы финансирование было бесперебойным и мы могли успешно завершить эти работы», — отметил Александр Жуков.

По его словам, наиболее актуальной задачей с учётом эпидемической обстановки является строительство новой инфекционной больницы. Работа по реализации этого проекта уже начата: определён земельный участок под строительство, выбран проект, который отвечает самым современным требованиям и приспособленный для условий Сибири. Принято решение и о строительстве федерального детского реабилитационного центра на 300 коек. Будет продолжено строительство поликлиник в Новосибирске и ФАПов на территории области. Начата новая программа строительства школ. Новосибирской области по этой программе выделены по 1,3 млрд рублей в 2021—2022 годах на строительство шести школ для создания дополнительных 5775 мест. Удалось добиться принятия решения об увеличении выделенных средств в 2021 году до 1 млрд 643 млн рублей, в 2022 — более 1,5 млрд рублей. Выделены средства из федерального бюджета на строительство ещё двух школ.

Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы.

«Президент поставил перед нами задачу масштабного характера: надо развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, других объектов — всё это нужно людям, это откроет новые перспективы для городов и посёлков, новые перспективы для развития экономики. Для этого в этом году будет запущена программа инфраструктурных кредитов. Соответствующий законопроект принят Государственной думой. На развитие инфраструктуры регионы смогут привлечь «длинные» деньги, сроком не менее 15 лет, под низкую ставку — не более 3% годовых. Необходимо максимально использовать новые возможности в целях развития региона», — отметил Александр Жуков.

«В поддержке абсолютно уверен, опыт взаимодействия с депутатами Государственной думы ФС РФ от Новосибирской области у нас очень плодотворный. В докладе Александра Жукова были перечислены крупные проекты, реализованные за последние годы, а также программы, на которые было добавлено финансирование. Это и «Безопасные и качественные автодороги», и строительство школ. Возможность опереться на авторитет таких депутатов нам очень помогает», — прокомментировал Андрей Травников.

Добавим, что в работе сессии Законодательного собрания приняли участие члены правительства Новосибирской области.