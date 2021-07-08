Тихвин, Ленинградская область, 8 июля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Тихвинский район стал лидером по темпам вакцинации от COVID-19 в Ленинградской области. По данным комитета по здравоохранению региона на 8 июля, охват прививками взрослого населения в этом районе составляет 35,9%.

Дарья Драй ИА REGNUM Тихвин

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В пятерке лидеров по вакцинации вместе с Тихвинским также находятся Лужский район и Сосновоборский городской округ (охват по 24,8%), Кингисеппский (24,4%) и Киришский (23,8%) районы.

Всего, по состоянию на 8 июля, в Ленинградской области привито 292 269 жителей, из них прививку «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V») сделали 277 884 человек, «ЭпиВакКорона» ― 11 815 человек, «КовиВак» ― 2570 человек. Оба компонента вакцины получили 199 764 человека.

В предыдущие сутки в регионе привито 10 236 человек, в том числе 2396 человек закончили вакцинацию. В регион общей сложности поставлено 372 434 комплекта вакцины всех типов.