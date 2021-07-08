Москва, , 14:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей России с Днем семьи, любви и верности. Он высказал свои поздравления 8 июля в ходе встречи с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена».

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«Сегодня в России мы отмечаем День семьи, любви, верности. Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей — главная опора в жизни и составляющая любого успеха», — сказал глава Российского государства.

Также Путин отметил, что родные люди всегда верят в своих детей и уверены, что у них получится все задуманное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях от первого посещения Кабардино-Балкарии.