Москва, 8 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Российские вакцины от COVID-19 достаточно эффективны даже к новым штаммам коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Вакцины, как говорят наши специалисты, наши вакцины, они достаточно эффективны, не на 100%, но все-таки достаточно эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время», — сказал Песков.

Так он отреагировал на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что привитый «Спутником V» президент РФ Владимир Путин может заразиться в ходе рабочих поездок по регионам новыми штаммами коронавируса.