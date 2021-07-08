Пекин, , 13:32 — REGNUM Телеграмму с соболезнованиями по поводу крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке направил президенту России Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 8 июля сообщает Центральное телевидение Китая.

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«Потрясен известием о трагической катастрофе пассажирского самолета в Камчатском крае, в результате которой погибли все пассажиры и члены экипажа», — говорится в сообщении китайского лидера.

Также Си Цзиньпин попросил главу Российского государства от имени правительства и народа Китая передать глубокие соболезнования и выразить искреннее сочувствие семьям погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 6 июля пассажирский самолет Ан-26 компании «Камчатское авиапредприятие», следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в Палану, потерпел крушение. В результате этого все 22 пассажира и шесть членов его экипажа погибли.