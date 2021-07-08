Москва, 8 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко ревакцинировался от COVID-19. Об этом он рассказал на онлайн-конференции, посвященной промежуточным итогам проходящего в России Года науки.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

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«Я сам привился повторно и чувствую себя защищенным», — сказал Чернышенко.

Он пожелал участникам конференции и их близким «тоже чувствовать себя защищенными».