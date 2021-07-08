Тирана, 8 июля, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Миллион албанцев прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама на своей странице в социальной сети Facebook 7 июля.

Наталья Диева Прививка

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Изначально этого показателя стремились добиться в июне, однако задержка составила всего шесть дней. Массовая вакцинация в стране началась благодаря отказу от курса исключительно на запад и закупкам вакцин у России и Китая.

С начала пандемии в результате проведения свыше 800 тестов в стране выявили 132 544 носителя коронавируса, из них скончались 2456 человек.