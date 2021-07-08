Рига, 8 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса как обязательное условие для сохранения работы может стать причиной увольнений педагогов, медиков и социальных работников Латвии. Об этом представители отраслевых профсоюзов страны предупреждают общественность, сообщил rus.lsm.lv.

Mil.ru Вакцинация

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Профсоюзы напомнили, что 6 июля правительство Латвии объявило: будут отрасли национальной экономики, чьим работникам придётся прививаться от коронавируса в обязательном порядке. В противном случае с такими людьми будет прекращаться трудовой договор.

Латвийские профсоюзы выступили против такого подхода. Так, в Союзе свободных профсоюзов считают, что подобные решения могут привести не только к протестам, но и отъезду части несогласных специалистов и профессионалов из страны.

Педагоги, медики и работники центров социального ухода могут стать первыми, кто не сможет выйти на работу без прививки. Однако среди работников образования пока привито менее половины сотрудников, рассказала председатель порфсоюза учителей Инга Ванага.

Среди медиков доля привитых выше, чем среди педагогов, — около 70%. Однако и их профсоюз предсказывает кризис в отрасли в случае требования обязательной вакцинации и последующего ухода сотрудников.

Законопроект об обязанности вакцинироваться для определённых профессий правительство Латвии планирует разработать до 8 июля.

Работодателям планируется дать право уволить сотрудника, не получившего ковид-сертификат до 15 сентября. Решено также, что вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и ряде других учреждений.