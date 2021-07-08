Берлин, 8 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представил полностью электрический скутер CE 04, который на одном заряде аккумулятора может проехать до 128 км. Об этом сообщает пресс-служба компании.

BMW Электрический скутер BMW CE 04

Максимальная скорость новинки составляет около 120 км/ч. Разработчики скутера отмечают, что модель CE 04 станет идеальной для ежедневных поездок.

Полностью зарядить аккумулятор скутера можно за четыре часа и 20 минут от стандартной розетки. При этом с помощью зарядного устройства второго уровня время перезарядки сокращается до одного часа и 40 минут.

CE 04 оснащается двигателем мощностью 42 л. с., который сочетается с аккумулятором ёмкостью 8,9 кВтч. Расположен агрегат между батареей и задним колесом.

Также автопроизводители снабдили скутер рекуперативным торможением, 10,4-дюймовыми двухдисковыми тормозами спереди с 4-поршневыми фиксированными суппортами и одним 265-миллиметровым диском сзади с плавающим суппортом.

Стоимость новинки составляет от 11 795 долларов (880 тысяч рублей).

Ранее компания BMW представила новое купе 2-Series, которое лишилось знаменитых огромных «ноздрей» баварской марки на решетке радиатора.

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