Москва, 8 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Специалисты Росприроднадзора начинают масштабную проверку всех крупных рек России. Об этом на своей странице в Instagram написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Gosnadzor.ru Светлана Радионова

«Начинаем большую проверку чистоты рек. До ноября проверим состояние Волги, Оби, Иртыша, Ангары, Дона, а также Чёрного и Каспийского морей. Инспекторы обследуют все угрозы состоянию водоемов», — написала Радионова.

По её словам, все названные водоёмы проверят на наличие скотомогильников, незаконных построек, затонувших кораблей.

Помимо этого, специалисты возьмут пробы воды на фоновое загрязнение рек и морей.