Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за истекшие сутки лабораторно выявили 1937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 8 июля в федеральном оперштабе. Смертность от ковида в городе по-прежнему превышает сто случаев в сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки в масках на улице Петербурге

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Увеличение темпов распространения инфекции продолжается: новый показатель на 31 случай больше того, что был зафиксирован сутками ранее, и на 68 больше показателей двухдневной давности.

Всего за время пандемии в Северной столице выявлено 483 992 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 464 074 человека, в том числе 3387 пациентов выписаны за последние стуки.

Смерть от COVID-19 в Петербурге констатировали 17 183 раза, в том числе 101 человек скончался за последние сутки. В этот раз город уступил Москве печальное первенство по суточной смертности. Летальность болезни в Петербурге составляет 3,55%.