Варшава, , 10:34 — REGNUM 8 июля президент Польши Анджей Дуда направился в столицу Болгарии — Софию. Там он примет участие в саммите стран «Троеморья». Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Помимо польского президента, на саммите будут присутствовать лидеры стран «Троеморья» — Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Словении, Хорватии, Румынии и Болгарии.

Отмечается, что участники встречи обсудят борьбу с кризисом в регионе, вызванным пандемией коронавируса, сотрудничество стран проекта с крупнейшими экономиками мира, а также взаимодействие стран в структурах Евросоюза.

Политики также поговорят об отношениях стран региона с новой администрацией США, а также о том, как привлечь новых инвесторов в страны «Троеморья», в том числе из Японии и Великобритании.

Саммит продлится до 9 июля. Среди приглашенных участников на нем будут присутствовать представители властей Франции, Германии, Великобритании, Японии и США.