Москва, 8 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В конце 30-х годов XX века Англия и Франция активно готовились сообща нанести удар по СССР после заключения пакта Молотова — Риббентропа. Об этом свидетельствуют документы, представленные на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941» в Москве.

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. 1939

Согласно документами, Лондон и Париж обеспокоились, что после подписания пакта произойдет усиление Третьего рейха за счёт поставок из СССР. В первую очередь речь шла о нефти.

В связи с этим они планировали уничтожить бакинские нефтепромыслы, а также разбомбить порты на Чёрном море, в Туапсе и Батуми. Кроме того, не исключалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе. Сам план получил название Pike («копье»), впоследствии его отменили.

Пакт Молотова — Риббентропа (Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом) был подписан 23 августа 1939 года. Благодаря ему СССР смог выиграть время и успеть подготовиться к войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин был вынужден пойти на пакт Молотова — Риббентропа в ситуации, когда все «иностранные партнеры» подталкивали Германию и СССР к военному противостоянию.

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