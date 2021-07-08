Тегеран, , 08:11 — REGNUM 7 июля в телефонном разговоре между главой совета учредителей и попечительского совета иранского университета Азад Али Акбаром Велаяти и президентом Ирака Бархамом Салехом обе стороны подчеркнули необходимость расширения и углубления ирано-иракских связей в научной и образовательной сферах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ссылаясь на позитивные меры президента Ирака и его встречи с иракскими официальными лицами, Велаяти отметил, что есть несколько стран, таких как Иран и Ирак, которые имеют высокий уровень общности.

Он также подчеркнул, что «в мире нет стран, которые пережили бы восемь лет войны, при этом как только тень войны исчезнет, они объединятся друг с другом».

Бывший министр иностранных дел Ирана заявил, что укрепление научных и образовательных связей на высоком уровне является одним из способов расширения и углубления двусторонних отношений.

Велаяти подчеркнул, что Исламский университет Азад готов основать университет в Сулеймании и других регионах Ирака.