Тегеран, , 08:12 — REGNUM 7 июля председатель Политического бюро ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что позиция Ирана в отношении палестинского дела побудила палестинцев продолжать сопротивление до тех пор, пока оккупированные земли не будут возвращены. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании аятолле Алирезе Арафи, руководителю семинарий в Иране, чтобы поблагодарить его за сочувственное послание, Хания отметил, что ХАМАС и палестинский народ высоко ценят аятоллу за его приверженность палестинскому делу и чёткую позицию в данном вопросе.

Он подчеркнул, что палестинский народ уважает позицию и ведущую роль нации, организаций и ведомств Исламской Республики Иран в поддержке палестинцев и героическом сопротивлении.

По словам палестинского лидера, такие позиции служат мотивацией для палестинцев продолжать сопротивление до тех пор, пока они не обеспечат свои права и не освободят оккупированные земли и святые места.

Хания также подчеркнул, что исламская умма, которая, как всегда, поддерживала палестинское дело в недавней войне, внесла свой вклад в эту победу.