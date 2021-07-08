Тегеран, , 08:17 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги собирается отправиться в Иран для встречи с представителями новой администрации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 июля.

Японский телеканал NHK сообщил, что Мотеги, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Ирана и другими официальными лицами новой иранской администрации, призвав их сыграть конструктивную роль в деэскалации и стабилизации ближневосточного региона.

Ожидается, что он также выразит готовность Японии укреплять свою традиционную дружбу с Ираном, как сообщает NHK. Мотеги и иранские официальные лица, вероятно, также расскажут о непрямых переговорах между Ираном и Соединенными Штатами по иранской ядерной сделке 2015 года.

В ходе этой поездки министр иностранных дел Японии также посетит Израиль, Палестину, Египет, Иорданию, Турцию, Ирак и Катар.