Тегеран, 8 июля 2021, 08:17 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги собирается отправиться в Иран для встречи с представителями новой администрации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 июля.
Японский телеканал NHK сообщил, что Мотеги, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Ирана и другими официальными лицами новой иранской администрации, призвав их сыграть конструктивную роль в деэскалации и стабилизации ближневосточного региона.
Ожидается, что он также выразит готовность Японии укреплять свою традиционную дружбу с Ираном, как сообщает NHK. Мотеги и иранские официальные лица, вероятно, также расскажут о непрямых переговорах между Ираном и Соединенными Штатами по иранской ядерной сделке 2015 года.
В ходе этой поездки министр иностранных дел Японии также посетит Израиль, Палестину, Египет, Иорданию, Турцию, Ирак и Катар.