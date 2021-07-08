Москва, , 01:32 — REGNUM Коалиция инвесторов, под контролем которых находятся активы общей стоимостью $4,2 трлн, призывает крупнейшие мировые банки принять решительные меры по борьбе с изменением климата и сокращением биоразнообразия. Об этом сообщает Bloomberg 7 июля 2021 года.

Среди 115 инвесторов, которые написали письмо с призывом в адрес 63 банков, включая JPMorgan Chase & Company, Deutsche Bank AG и Standard Chartered PLC, были такие крупные инвесторы как Aviva Investors, Fidelity International и M&G Investments. В письме они призывают полностью перестать финансировать все виды бизнеса, так или иначе связанные с производством и потреблением угля, до 2040 года. Инвесторы также попросили банки публиковать свои краткосрочные климатические цели перед ежегодными собраниями акционеров в 2022 году, а также определить своё влияние на биоразнообразиеи зависимость от него.

Управляющие финансовыми фондами заявили, что банки могут сыграть важную роль в обеспечении перехода к низкоуглеродной среде и в предотвращении наихудших последствий изменения климата и утраты биоразнообразия. В их собственных интересах также поддержать усилия по ограничению глобального потепления, поскольку банки осведомлены о потенциально негативном влиянии использования ископаемого топлива и воздействии изменения климата на прибыль компаний и стоимость их активов.

« Письмо инвесторов трактуется однозначно: это призыв к достижению чистой нулевой цели и яркие слова о важности биоразнообразия , — сказала Джин Мартин, старший менеджер кампании Share Action, британской некоммерческой организации, которая занималась сбором и рассылкой писем. — Инвесторы теперь хотят конкретных действий, а банки, которые не отреагируют, могут ожидать серьезных проблем на своем следующем общем собрании акционеров» .

Группа инвесторов, в которую также входят Man Group PLC и подразделение EOS компании Hermes Inc., просит банки усилить свои зелёные стратегии в преддверии совещания Конференции сторон Конвенции по биоразнообразию и изменению климата, которые пройдут в октябре 2021 года. Группа желает, чтобы банки выполняли обещания, данные в рамках добровольных инициатив, таких как Net-Zero Banking Alliance. Стороны, подписавшие эту инициативу, обязались провести первый раунд мероприятий, связанных с защитой климата, к концу 2022 года. В письме инвесторов содержится призыв к банкам публиковать более подробные и краткосрочные климатические цели, определенные на 5−10 лет.

Коалиция инвесторов призвала банки согласовать свои климатические планы со сценарием Международного энергетического агентства по достижению нулевых выбросов, который настаивает на прекращении разведки и разработки ископаемого топлива, или другим сценарием, ограничивающим повышение температуры планеты на 1,5 °C, который требует так называемого отрицательного значения эмиссии парниковых газов. Кроме того, коалиция призвала банки опубликовать свою стратегию сохранения биоразнообразия в преддверии октябрьского саммита.

Инвесторы попросили банки ответить на их письма до 15 августа 2021 года и предупредили, что действие или бездействие кредиторов в этом направлении «может быть учтено в ходе голосования инвесторов на годовом общем собрании акционеров в 2022 году».