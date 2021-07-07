Москва, , 22:28 — REGNUM Эксперты обсудили уровень конкуренции, который может ждать Россию на выборах в Госдуму в сентябре. Поводом послужил доклад Фонда исследования проблем демократии, посвящённый анализу конкуренции на выборах всех уровней за последние годы. Главными интригами, ожидаемыми на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, отметили политологи, станет вопрос: в каком порядке расположатся партии, занявшие 2-е, 3-е, 4-е места?

«Я думаю, что основная интрига выборов в Государственную думу VIII созыва будет состоять в том, как партии справятся с основным, главным вызовом времени — пандемией. Это касается как самой избирательной кампании, так и использования пандемийной темы во время кампании. Потому что она очень емкая, в ней очень много непонятного, много негатива. Поэтому партиям придется находить варианты, как разговаривать с людьми так, чтобы их позиция была принята», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политконсультант Алена Август.

«Пока трудно прогнозировать, сколько партий фракций появится в следующей думе, и как разложатся второе, третье, четвертое место. И появится ли там пятое. «Справедливая Россия», после объединения трех партий, громкой заявляет о своих претензиях на второе место в Госдуме. Может быть, эффект этого объединения как-то действительно сыграет», — предположила Алена Август.

«Все сложнее ситуация у КПРФ. Потому что странно много лет говорить одно и то же. Старшие поколения в это уже не верят, для них это «одно и то же» — как «белый шум». А для молодежи, которая ко всему относится критично, это становится странным. Ну, как, ребята? А что нового? Но в этом сезоне, я думаю, останутся, как всегда, «при своих» ЛДПР. Хотя очевидно, что внутренний конфликт в этой партии уже вышел наружу», — отметила эксперт.

«А дальше начинается интересное. Потому что, например, партия «Новые люди» говорит, что они очень серьезно настроены. Но при этом их стиль ведения кампании не особо меняется. Сейчас на федеральную кампанию они нашли более-менее известных людей, и, может быть, это как то им и поможет. Но учитывая прошлый опыт, то финансирование, которое было вложено в кампанию, никак не оправдывает ее результаты. А чтобы взять на федеральной кампании хотя бы необходимые пять процентов — нужно очень сильно постараться. Посмотрим», — продолжила Алена Август.

«Что же касается Партии пенсионеров — она может получить хороший для себя результат даже чисто на названии. Как говорится, спасибо «Единой России» и принятой ею пенсионной реформе. Но, опять же, имея на руках все козыри, чтобы сказать: «Мы за пенсионеров, мы за возврат пенсионного возраста, за возвращение минимальной пенсии, за индексацию пенсии рабочим пенсионерам» — Партия пенсионеров при этом почему-то не очень активна, как это не странно. Если бы их название и их риторика совпадали, то они могли бы рассчитывать на серьезный процент. Но, если они опять постараются сыграть в игру «Ни с кем не поссориться», иными словами — «ничего яркого не сказать», то и результат будет никаким», — завершила свой комментарий Алена Август.

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