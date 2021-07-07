Каракас, , 22:10 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в среду, 7 июля, осудил убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и его жены, совершенное преступниками, проникшими в резиденцию президента.

На своей официальной странице в Twitter министр написал: «Мы решительно осуждаем это ужасное убийство (…). Наша Америка должна идти путями мира, а эти ретроградные и достойные сожаления действия приводят лишь к дестабилизации стран. Мои соболезнования народу Гаити».

Как ранее сообщалоИА REGNUM, Моиз убит в ночь на 7 июля в результате нападения неизвестных на его резиденцию. От огнестрельного ранения также скончалась его жена.