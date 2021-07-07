Душанбе, , 20:49 — REGNUM В ходе столкновений с отрядами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 1,5 тыс. бойцов правительственных сил Афганистана перешли через границу на территорию Таджикистана, заявил 7 июля постоянный и полномочный представитель Душанбе при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов.

По его словам, такое количество афганских силовиков отошло через границу за последние две недели.

Как заявил Султонов на заседании постоянного совета ОДКБ, военнослужащие правительственных войск Афганистана отошли через границу под давлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над афганской провинцией Бадахшан, имеющей 910 км общей границы с Таджикистаном.

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