Пекин, , 18:25 — REGNUM Китай и Венесуэла укрепили свои культурные связи с помощью открытия выставки детских рисунков, посвященных зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, сообщает 7 июля Prensa Latina.

Выставка открылась в музее искусств Jintai в Пекине и включила в себя 150 работ, сделанных детьми и молодыми людьми из Венесуэлы и Китая в возрасте от пяти до 24 лет. Темой было отразить видение грядущих Игр, которые пройдут в феврале 2022 года.

Представители обоих стран подчеркнули, что выставка помогла странам поделиться друг с другом своей культурой и вдохновила на изучение нового. Также было отмечено, что инициатива способствовала развитию отношений и позволила перешагнуть языковые и культурные барьеры.

Напомним, минздрав Венесуэлы 1 марта одобрил использование в Боливарианской Республике китайской вакцины от коронавируса Sinopharm.