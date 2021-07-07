Киев, , 17:20 — REGNUM Наблюдательный совет госкомпании «Нафтогаз Украины» не стал принимать решение о возможном отстранении от должности главы правления компании Юрия Витренко по рекомендации антикоррупционных органов.

Об этом сообщила сегодня, 7 июля, член наблюдательного совета «Нафтогаза» Наталья Бойко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бойко отметила, что итоговое заявление по результатам заседания совета согласовано всеми членами. В частности, наблюдательный совет принял к сведению постановления Окружного административного суда Киева по «делу Витренко».

Вместе с тем, наблюдательный совет выражает свою «глубокую обеспокоенность» продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением главы правления, подчеркивая, что ситуация имеет определяющее влияние на возможность выполнения «дорожной карты», которая была согласована в мае 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) настаивает, что распоряжение правительства о назначении Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные из-за ряда процедурных нарушений. В свою очередь, Окружной административный суд Киева приостановил действие соответствующих предписаний.