Киев, , 19:51 — REGNUM Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое требовало уволить с должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Об этом вечером 5 июля сообщила пресс-служба «Нафтогаза», передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что решение суда согласуется с выводами международной юридической компании, согласно которым НАПК должно само обратиться в суд для увольнения Витренко, а не выдавать предписание наблюдательному совету.

В суде, в свою очередь, отмечают, что приняли решение остановить действие предписания до вступления в законную силу решения по делу. Подготовительное судебное заседание состоится 14 июля.

Напомним, что ранее в НАПК заявили, что распоряжение правительства о назначении Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Ведомство отмечает, что по украинскому законодательству, после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе. В июне суд уже останавливал действие предписания об увольнении главы «Нафтогаза Украины».