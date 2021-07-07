Оттава, , 17:57 — REGNUM Представитель коренного населения страны и адвокат Мэри Симон была назначена следующим генералом-губернатором Канады, сообщает Canadian Broadcasting Corporation (CBC) со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Симон станет первым представителем коренного населения, который будет представлять Королеву Елизавету II в Канаде. По большей части должность носит церемониальный характер, но королева все же должна одобрить кандидатуру после совещания с правительством Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден решил выдвинуть кандидатом на пост главы МВД члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Мексико Дебору Холэнд.

60-летняя Холэнд стала первым представителем коренного населения Америки на посту министра внутренних дел страны.