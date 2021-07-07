Сочи, Краснодарский край, , 17:08 — REGNUM На Западе сознательно проводят недружественную политику в отношении российских СМИ, и при том совершенно официально. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявила главный редактор телеканала RT, Международного информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Нас пессимизируют (понижают в выдаче в поиске — прим. ИА REGNUM). Нас пессимизируют по выдачам в Google. На нас наложены санкции во всех соцсетях — они об этом официально заявляют. Исполнительный директор Google объявил об этом официально, что они это делают и будут делать, потому что мы кремлёвская пропаганда, пьём кровь христианских младенцев», — заявила Симоньян.

«И это делают все, все! И Цукерберг, и вы мне не назовёте ни одну западную соцсеть, в которой бы на нас не были наложены совершенно официальные санкции, мешающие нам развиваться», — указала она.