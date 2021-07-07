Краснодар, , 16:30 — REGNUM Российское государство сильно недорабатывает в направлении информирования населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявила главный редактор телеканала RT, Международного информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Я негодую по поводу обилия фейков, распространения фейков и чудовищной, иногда почти преступной медлительности государства в борьбе с этими вызовами», — заявила Симоньян.

«Я считаю, к примеру, что кампания по вакцинации идёт так тяжело и туго именно потому, что в первые месяцы, когда ещё не была зарегистрирована вакцина, уже было столько вбросов и такой хаос информационный никем не регулируемый никак… никто не был наказан, я сейчас не призываю сажать кого-то в тюрьму — но это должно быть прекращено. Должны быть штрафы, должны быть предупреждения, система блокировки, чтобы это прекратилось. Это опасно для существования общества», — указала она.